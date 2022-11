Mon calendrier du musée 2023

Mon calendrier du musée 2023, 21 décembre 2022, . Mon calendrier du musée 2023



2022-12-21 – 2022-12-21 Rendez-vous au Musée Franco-Américain de Blérancourt les 21 et 28 décembre à 15h30 pour réaliser le calendrier de l’année 2023. Après une découverte des collections, les enfants sélectionneront leurs œuvres « coup de cœur » et réaliseront leur calendrier, qui les suivront durant l’année 2023 Informations au 03 44 38 47 10 Rendez-vous au Musée Franco-Américain de Blérancourt les 21 et 28 décembre à 15h30 pour réaliser le calendrier de l’année 2023. Après une découverte des collections, les enfants sélectionneront leurs œuvres « coup de cœur » et réaliseront leur calendrier, qui les suivront durant l’année 2023 Informations au 03 44 38 47 10 Pixabay dernière mise à jour : 2022-10-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville