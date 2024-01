KEMIA PARTY #12 Mon Café Marseille, samedi 10 février 2024.

KEMIA PARTY #12 ♫♫♫ Samedi 10 février, 21h00 Mon Café

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T21:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T21:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:30:00+01:00

La Kémia est traditionnellement un assortiment d’amuse-bouches et d’hors d’œuvres servis au moment de l’apéritif dans le bassin méditerranéen, constituant un brassage d’une multitude de cultures. Proposée par l’association Cultur’all Massalia, la Kémia Party souhaite célébrer l’éclectisme et le croisement culturel des musiques traditionnelles et actuelles du Maghreb et du Machrek.

DJ SET par MEHTOZE Raï & Grooves

www.soundcloud.com/mehtoze

https://www.instagram.com/mehtozedj/

Mon Café 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille Marseille 13001 La Plaine Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « http://www.soundcloud.com/mehtoze »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@mehtozedj) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/393426377_1482517825874497_7904374904979489917_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_ohc=WAOSplazBRQAX9LqUjj&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfBL1ix74N6qVGAKa74XFZZ_wQ1Y9HnofSgTN_dIBre8ug&oe=65B65252 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/mehtozedj/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/mehtozedj/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]