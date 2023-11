Dilara Mon Café Marseille, 25 novembre 2023, Marseille.

Dilara Samedi 25 novembre, 20h30 Mon Café Entrée libre

Les Balkans et l’Anatolie, carrefours des cultures européennes et asiatiques sont le lieu des mixités et du voyage. En duo, la chanteuse turque Zeynep Dilara Aslan et le multi-instrumentiste Philippe Gillet en revisitent les musiques entre tradition et modernité.

Chansons bosniaques, arméniennes ou encore kurdes se mêlent alors avec aisance au sein d’un répertoire festif et coloré où se raconte un monde plein de sensibilité et d’émotion.

​​Zeynep Dilara Aslan: chant, percussions

Philippe Gillet: Oud

Mon Café 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille Marseille 13001 La Plaine Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

