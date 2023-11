Roda de Choro Mon Café Marseille, 21 novembre 2023, Marseille.

Soirée intimiste et calme, pour les amoureux de la musique.

Bienvenu.e.s à la Roda de Choro de Marseille. Espace de pratique musicale dédié au Choro ! Avant toute choses 3 points importants.

– Cher public, nous proposons à tous un moment de musique acoustique, sans aucune amplification aussi on demande un minimum de silence et de calme pour pouvoir s’entendre et jouer le mieux possible pour régaler vos oreilles ! Approchez vous si vous voulez écouter, éloignez vous un peu si vous préférer papoter avec un joli fond sonore !

– Chers musiciennes et musiciens, pour intégrer la roda il faut connaître au moins un choro et avoir un instrument approprié au style. Si vous venez pour la première fois, ou que vous ne connaissez pas le style observez, écoutez, faites connaissance avec les musiciens présents, posez des questions entre les morceaux et attendez qu’on vous propose de rejoindre le cercle et de jouer quelque chose.

– Chers tous.tes, la roda de choro est une activité proposée par l’association La Sincopada, dans le cadre de ses ateliers de pratique du Choro Brésilien qui ont lieu les jeudis soir à la casa consolat. Une collecte de dons a lieu pendant la roda en soutien à l’association. Soyez généreux.

Mon Café 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille Marseille 13001 La Plaine Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T18:30:00+01:00 – 2023-11-21T22:00:00+01:00

