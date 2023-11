Sidiaz Mon Café Marseille, 18 novembre 2023, Marseille.

Sidiaz Samedi 18 novembre, 21h00 Mon Café Prix libre

Compose textes et mélodies originales mêlant influences culturelles africaines et méditerranéennes. Fusionne chants arabe et sonorités rock,blues @IM

Salah Z – Vocal/Guitar

Lucas Z – Bass

Richard B – Drum

Prix libre

https://www.instagram.com/sidiazmusic/

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Mon Café 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille Marseille 13001 La Plaine Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@sidiazmusic) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/249018898_623415388663340_1884442250674214312_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=ac4YC0YKi6kAX_wVn1W&_nc_oc=AQk-ERbpX-nBubCuHwFWbSv23jOAYo8aCjndEKj-nJ9-lF7HQTmG9xBOH2sVxyDNulY&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfBN0IZPoZrujNA2VfrYCPt49G6bK-MrCsfBQvticO7Uhw&oe=65586B4E », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/sidiazmusic/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/sidiazmusic/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T21:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

2023-11-18T21:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00