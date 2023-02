Louise & The Po’ Boys Mon Café Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Louise & The Po’ Boys Mon Café, 10 février 2023, Marseille. Louise & The Po’ Boys Vendredi 10 février, 21h00 Mon Café ♫♫♫ Mon Café 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille La Plaine Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Louise & the Po’boys ont concocté un nouveau répertoire, imprégné de l’âge d’or des cabarets et des bals antillais dans le Paris des années trente. Tout cela enveloppé dans du swing de rue de la Nouvelle Orleans.

Viens t encanailler avec eux ce vendredi dans ce coin chaleureux de la Plaine!

