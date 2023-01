Johnny Kids Mon Café Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Johnny Kids Mon Café, 28 janvier 2023, Marseille. Johnny Kids Samedi 28 janvier, 21h00 Mon Café

Entrée au chapeau

♫♫♫ Mon Café 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille La Plaine Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Johnny Kids est un grand melting-pot dans lequel Jairo Rodrigues, auteur, compositeur et percussionniste originaire de Recife, se base sur des rythmes traditionnels du Brésil (samba, forro,…) et de divers horizons pour nous plonger dans des rythmes endiablés largement inspirés par le hip-hop, le rap, le brega funk, le tout assaisonné de musique électronique. Il diffuse et partage la culture brésilienne du nordeste à travers sa musique chaleureuse et festive.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T21:00:00+01:00

2023-01-28T23:30:00+01:00

