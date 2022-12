Habibi Jam Mon Café Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Habibi Jam Mon Café, 15 décembre 2022, Marseille. Habibi Jam Jeudi 15 décembre, 20h30 Mon Café

Entrée libre

♫♫♫ Mon Café 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille La Plaine Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Bonjour amoureux de la musique, Habibi Jam est une Jam organisée pour vous !!

Un jeudi sur deux pour s’ambiancer, échanger et jouer la musique: Afro, groove, funk, jazz, orientale…

Prenez vos instruments

On vous attend Nombreuses et nombreux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T20:30:00+01:00

2022-12-15T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Mon Café Adresse 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille La Plaine Ville Marseille lieuville Mon Café Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Mon Café Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Habibi Jam Mon Café 2022-12-15 was last modified: by Habibi Jam Mon Café Mon Café 15 décembre 2022 marseille Mon Café Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône