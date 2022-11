Aman Donné Mon Café Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Aman Donné Samedi 3 décembre, 21h00 Mon Café

♫♫♫ Mon Café 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille La Plaine Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Soirée Balkan au Mon Café !! « Au croisement des traditions musicales de l’est de la Méditerranée, dans le rayonnement d’Istanbul, Aman Donné ouvre le bal au son des musiques de fête de Thrace, des chansons populaires grecs, des airs de bergers anatolien etc… » Macha Selbach : Chant/ Accordéon

Jean-Baptiste Gaudrat : Clarinette

Jean Busch: tapan, derbouka Concert prix libre

