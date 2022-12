HABIBI JAM Mon Café Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

HABIBI JAM Mon Café, 1 décembre 2022, Marseille. HABIBI JAM Jeudi 1 décembre, 21h00 Mon Café

Entrée libre

♫♫♫ Mon Café 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille La Plaine Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Bonjour amoureux de la musique, Habibi Jam est une Jam organisée pour vous !!

Un jeudi sur deux, venez avec votre instruments pour s’ambiancer, échanger et jouer la musique: Afro, groove, funk, jazz, orientale…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T21:00:00+01:00

2022-12-01T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Mon Café Adresse 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille La Plaine Ville Marseille lieuville Mon Café Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Mon Café Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

HABIBI JAM Mon Café 2022-12-01 was last modified: by HABIBI JAM Mon Café Mon Café 1 décembre 2022 marseille Mon Café Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône