Apocalyptique tropical project Mon Café, 26 novembre 2022, Marseille.

Apocalyptique tropical project Samedi 26 novembre, 21h00 Mon Café

Mon Café 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille La Plaine Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Apocalyptique tropical project

Projet musical dans lequel on trouve des musiques de cuba et de colombie, de la salsa, de la cumbia, de la bachata et autres rythmes tropicaux font leur répertoire, un bouquet de danse et de fête.

Charly Ren, chanteur et compositeur colombien a la guitare.

Andrea Mejia, compositrice chanteuse multi instrumentiste, à la basse.

Fabrice Carrera au saxophone.

Adèle Piot aux congas.

Mathilde Pepin Lehalleur aux bongos, cajon et percussion.



