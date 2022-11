OLDIES BUT GOODIES Mon Café Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

OLDIES BUT GOODIES Mon Café, 12 novembre 2022, Marseille. OLDIES BUT GOODIES Samedi 12 novembre, 20h00 Mon Café

Entrée libre

♫DJ SET♫ Mon Café 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille La Plaine Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Soirée vinylistique et kaléidoscopique.

Des sons jamaïcains en veux-tu en voilà : ska, rocksteady, roots, dub, tout ou presque y passera.

Une pincée de blues, de soul, de rock…

Sélection à l’envie, selon l’humeur du moment.

Pas de chichi ni de fioritures, juste de la musique.

Pour se réchauffer les esgourdes et se dégourdir les jambes.

Grands classiques et pépites obscures.

Carambole sonore en prévision !

Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille

Lieu Mon Café
Adresse 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille La Plaine
Ville Marseille

