Blue Valentines Trio Mon Café, 30 septembre 2022, Marseille. Blue Valentines Trio Vendredi 30 septembre, 20h30 Mon Café

Entrée libre

Vendredi 30 septembre 2022 – Mon Café – Marseille-13001

Maintenu si mauvais temps (concert en intérieur)

Trio Blue Valentines au Mon Café

20h30

Mon Café

10 place Jean Jaurès (La Plaine) 13 001 Tel :09 85 20 67 54

Entrée libre (selon consommation)

https://www.facebook.com/Les-Blue-Valentines-Trio-105006885640535 Julie Gobert, piano

Hélène Banoun, sax alto

Nicolas Orselly, contrebasse

Un trio jazz qui revisite des standards du jazz .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-30T20:30:00+02:00

2022-09-30T23:30:00+02:00

