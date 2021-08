Istres Esplanade Charles De Gaulle Bouches-du-Rhône, Istres Mon cabaret marseillais Esplanade Charles De Gaulle Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Esplanade Charles De Gaulle, le samedi 14 août à 21:00

Comédie musicale sur les opérettes marseillaises Spectacle complet, basé sur un quiproquo mêlant l’humour, le jeu d’acteur, les situations décalées, les magnifiques chansons de Vincent Scotto et René Sarvil à travers les opérettes marseillaises des années 30… ——— Pour se conformer aux nouvelles mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la reprise de la pandémie de Covid-19, la Ville d’Istres adapte les conditions d’accueil du public pour ses soirées d’été à compter de ce mercredi 21 juillet 2021. – Les soirées d’été et les événements festifs gratuits initialement prévus sont maintenus. – Dans la mesure où les événements réuniront plus de 50 personnes, il faudra un pass sanitaire valable pour y accéder. Il s’agit d’un schéma de vaccination complet (1 semaine après la 2e injection pour les vaccins à double injection, Pfizer, Moderna, AstraZeneca ; 4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection, Johnson & Johnson de Janssen ; 2 semaines après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid, soit 1 seule injection) ou d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h, ou d’un certificat attestant du rétablissement de la Covid-19. Ils devront être présentés à l’entrée des sites concernés, sur téléphone mobile, via l’application TousAntiCovid, ou sur format papier. – Les jeunes âgés de 12 à 17 ans n’auront pas besoin de présenter un pass sanitaire pour les manifestations prévues jusqu’au 30 août. – La Ville d’Istres prévoit de remettre en place le dispositif d’unités de tests proposé avec l’ARS et la Croix Rouge lors de certains événements. – Le principe de la réservation préalable reste en vigueur.

Gratuit sur réservation

