tout public (à partir de 6 ans)

durée : 1H15 avec Julien Sigalas, Francis Colaud Après "Mon Renaud préféré" et "Mon Brel préféré", Julien Sigalas accompagné du multi-instrumentiste Francis Colaud, s’attaque au répertoire de Brassens. Ensemble ils construisent un spectacle poétique, drôle et musical reprenant avec inventivité et fantaisie le répertoire de Tonton Georges tout en restant fidèle à son oeuvre. Tout un chacun connaît "Chanson pour l’Auvergnat", "La mauvaise réputation", "les copains d’abord" ou "Brave Margot".

Mais Brassens a écrit beaucoup d’autres chansons. Vous y retrouverez, bien sûr, quelques tubes intemporels que tout le monde pourra fredonner mais aussi des chansons moins connues du grand public mais ô combien magnifiques.

Vous y retrouverez encore, des anecdotes sur sa vie, ses chansons, son parcours… "La vie c’est toujours les mêmes chansons" disait Brassens, oui, mais nos vies à nous sont façonnées par ses chansons à lui… Accès PMR : 02 47 66 68 81 Votre billet est ici.

