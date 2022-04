Mon Brassens préféré Théâtre de Jeanne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Mon Brassens préféré Théâtre de Jeanne, 14 mai 2022, Nantes. 2022-05-14

Horaire : 17:00

Gratuit : non 20 €Hors frais de location éventuelsBILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com Spectacle musical interprété par Julien Sigalas et Francis Colaud.Après “Mon Renaud préféré”, Julien Sigalas, accompagné du multi-instrumentiste Francis Colaud, s’attaque au répertoire de Brassens.Ensemble, ils construisent un spectacle poétique, drôle et musical, reprenant avec inventivité et fantaisie le répertoire de Tonton Georges tout en restant fidèle à son oeuvre. Tout un chacun connaît “Chanson pour l’Auvergnat”, “La mauvaise réputation”, “Les copains d’abord” ou “Brave Margot”, mais Brassens a écrit beaucoup d’autres chansons. On y retrouvera, bien sûr, quelques tubes intemporels que tout le monde pourra fredonner, mais aussi des chansons moins connues du grand public, mais ô combien magnifiques. On y retrouvera encore des anecdotes sur sa vie, ses chansons, son parcours… Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com

