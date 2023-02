MON BRASSENS PREFERE COMEDIE DE RENNES, 8 février 2023, RENNES.

MON BRASSENS PREFERE COMEDIE DE RENNES. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-05-17 20:00. Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Après “Mon Renaud préféré” et “Mon Brel préféré”, Julien Sigalas s’attaque au répertoire de Brassens. Accompagné du multi-instrumentiste Francis Colaud, les deux artistes construisent ensemble un spectacle poétique, drôle et musical reprenant avec inventivité et fantaisie le répertoire de Tonton Georges tout en restant fidèle à son oeuvre. Tout un chacun connaît “Chanson pour l’Auvergnat”, “La mauvaise réputation”, “les copains d’abord” ou “Brave Margot”. Mais Brassens a écrit beaucoup d’autres chansons. Vous y retrouverez, bien sûr, quelques tubes intemporels que tout le monde pourra fredonner mais aussi des chansons moins connues du grand public mais ô combien magnifiques. Vous y retrouverez encore, des anecdotes sur sa vie, ses chansons, son parcours… “La vie c’est toujours les mêmes chansons” disait Brassens, oui, mais nos vies à nous sont façonnées par ses chansons à lui… Julien Sigalas EUR20.0 20.0 euros

Votre billet est ici

COMEDIE DE RENNES RENNES 31, rue Xavier Grall Ille-et-Vilaine

Après “Mon Renaud préféré” et “Mon Brel préféré”, Julien Sigalas s’attaque au répertoire de Brassens. Accompagné du multi-instrumentiste Francis Colaud, les deux artistes construisent ensemble un spectacle poétique, drôle et musical reprenant avec inventivité et fantaisie le répertoire de Tonton Georges tout en restant fidèle à son oeuvre. Tout un chacun connaît “Chanson pour l’Auvergnat”, “La mauvaise réputation”, “les copains d’abord” ou “Brave Margot”. Mais Brassens a écrit beaucoup d’autres chansons. Vous y retrouverez, bien sûr, quelques tubes intemporels que tout le monde pourra fredonner mais aussi des chansons moins connues du grand public mais ô combien magnifiques. Vous y retrouverez encore, des anecdotes sur sa vie, ses chansons, son parcours… “La vie c’est toujours les mêmes chansons” disait Brassens, oui, mais nos vies à nous sont façonnées par ses chansons à lui…

.2023-05-17.

Votre billet est ici