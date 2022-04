Mon bouquet de la St Jean – Séniors Menchhoffen, 23 juin 2022, Menchhoffen.

Mon bouquet de la St Jean – Séniors Menchhoffen

2022-06-23 14:00:00 – 2022-06-23 17:00:00

Menchhoffen 67340 Menchhoffen

Quand le soleil est à son apogée, il confère aux plantes une force et des pouvoirs accrus. C’est le moment que choisissent sorcières, herboristes, et druides pour cueillir leurs herbes. Ensemble découvrons ces plantes sauvages pour composer vos tisanes et votre bouquet de la St Jean.

Cet atelier est animé par Cathy Matter, animatrice nature et fondatrice de « A cOrps végétal ».

Animation gratuite,

À destination des seniors de la communauté de commune de Hanau La Petite-Pierre (55 ans et plus),

Application des mesures sanitaires en vigueur,

Inscription obligatoire pour chaque séance

