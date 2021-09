Auchy-la-Montagne Auchy-la-Montagne Auchy-la-Montagne, Oise Mon bonnet rose Auchy-la-Montagne Auchy-la-Montagne Catégories d’évènement: Auchy-la-Montagne

Auchy-la-Montagne Oise Auchy-la-Montagne Le samedi 2 Octobre 2021 de 9H00 à 17H00 Salle multifonctions d’Auchy La Montagne Dans le cadre de l’opération Octobre rose, une confection de bonnets aura lieu.

En France 60 000 femmes sont diagnostiquées d’un cancer du sein chaque année. Durant la chimiothérapie, plusieurs choix s’offrent à ces femmes: porter une perruque ou des bonnets. Ces bonnets sont très faiblement remboursés. De plus ,25% des femmes atteintes d’un cancer du sein sont soit dans la précarité ,soit y entrent à cause de la maladie. Renseignements et inscriptions auprès de Madame Van Damme Valérie 06 40 88 18 92 A noter que le pass sanitaire ou un test PCR ou antigénique sera demandé à l’entrée. Le samedi 2 Octobre 2021 de 9H00 à 17H00 Salle multifonctions d’Auchy La Montagne Dans le cadre de l’opération Octobre rose, une confection de bonnets aura lieu.

