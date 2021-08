Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève Mon bol à thé Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Après la découverte de l’exposition Chrysanthèmes, dragons et samouraïs, tu réaliseras grâce aux techniques de modelage ou d’estampage un bol à thé, forme utilitaire bien connue au Japon. **Horaires** 10h – 11h 11h30 – 12h30 15h – 16h ⇒ [Inscription dès le 6 septembre](https://billetterie-ariana.geneve.ch/content#)

CHF 15.- (famille 1 enfant) CHF 20 .- (famille 2 enfants)

La porcelaine japonaise est réputée pour sa qualité, sa finesse et sa douceur. Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:00:00

