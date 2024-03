Mon Bel Oranger Le Sax Achères, mardi 12 mars 2024.

Mon Bel Oranger Amin Théâtre & Ensemble Almaviva – Christophe Laluque Mardi 12 mars, 10h00, 14h30 Le Sax Invitation sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T10:00:00+01:00 – 2024-03-12T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-12T14:30:00+01:00 – 2024-03-12T15:30:00+01:00

Dans la banlieue de Rio, dans les années 1930, Zézé est un garçon particulier. Il a appris à lire tout seul à l’âge de cinq ans, il est vif et intelligent, mais la vie n’est pas facile : son père est au chômage et sa mère travaille dur pour un mauvais salaire à l’usine. Sa seule échappatoire est le monde qu’il s’est créé, au centre duquel on trouve Minguinho, un oranger qui le réconforte et lui fait la conversation. Un jour Zézé tombe nez à nez avec un homme du quartier qui a fait fortune, Portugâ, avec qui il va peu à peu nouer des liens très forts…

L’Amin Théâtre et l’Ensemble ALMAVIVA s’associent pour créer une véritable fresque musicale à partir du roman de José Mauro de Vasconcelos.

Texte : José Mauro de Vasconcelos

Traduction : Alice Raillard

Musique : Ezequiel Spucches

Mise en scène : Christophe Laluque

Avec : Mathieu Desfemmes et Robin Francier (jeu) Christine Audat (chant), Johanne Mathaly (violoncelle), Aurelio Edler-Copes (guitare, électroniques),

Co-réalisation : Théâtre Dunois

Production : Amin Théâtre, Ensemble Almaviva

Soutiens : DRAC Île-de-France – Ministère de la culture et de la communication (cie conventionnée), Région Île-de-France, Conseil Départemental de l’Essonne.

Le Sax 2 rue des Champs 78260 Achères Achères 78260 Yvelines Île-de-France

