MON BEAU QUARTET ESPACE PHILIPPE AUGUSTE, 3 mars 2023, VERNON.

MON BEAU QUARTET ESPACE PHILIPPE AUGUSTE. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 19:00 (2023-03-03 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

ESPACE PHILIPPE-AUGUSTE / SNA (L-1-1117563/2-1117566/3-1117565) Présente : ce spectcale . C’est le plaisir de jouer ensemble, de partager ce grand bonheur avec le public, la complicité entre les musiciens est immédiate et très communicative !Ils joueront le répertoire cosmopolite et original de leur premier album : Give me five, Valse pour Rose, Madiba, Trip to Boston, Zym, Combien de fois, Twins, Château de quartes… Un jazz teinté de musiques du monde, sur le fil, et plein d’émotions, à ne pas manquer !Numéro accès PMR : 02 32 64 53 16

Votre billet est ici

ESPACE PHILIPPE AUGUSTE VERNON 12 avenue Victor Hugo Eure

ESPACE PHILIPPE-AUGUSTE / SNA (L-1-1117563/2-1117566/3-1117565) Présente : ce spectcale . C’est le plaisir de jouer ensemble, de partager ce grand bonheur avec le public, la complicité entre les musiciens est immédiate et très communicative !

Ils joueront le répertoire cosmopolite et original de leur premier album : Give me five, Valse pour Rose, Madiba, Trip to Boston, Zym, Combien de fois, Twins, Château de quartes… Un jazz teinté de musiques du monde, sur le fil, et plein d’émotions, à ne pas manquer !

Numéro accès PMR : 02 32 64 53 16.10.0 EUR10.0.

Votre billet est ici