Mon beau pansement, un soin artistique… Musée d’Art et d’Industrie, 18 septembre 2021, Saint-Étienne. Mon beau pansement, un soin artistique…

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’Art et d’Industrie

Les photographies et les œuvres textiles ont été réalisées lors d’une résidence artistique au CHU de Saint-Etienne dans le cadre du programme Culture et Santé. La plasticienne **rébecca (!) fabulatrice** a proposé à des patients, et à des soignants, de se ré-approprier le matériel médical en le customisant, avec comme matière première des rubans de bretelles de soutien-gorge. Le photographe **Yannick Siegel** témoigne de ces moments d’échanges et met en valeur ce travail.

En accès libre. gratuit.

Lors d'une résidence artistique au CHU de Saint-Etienne, rébecca (!) fabulatrice a créé des œuvres textiles dont témoignent les photographies de Yannick Siegel. Musée d'Art et d'Industrie 2, place Louis Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

