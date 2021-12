Mon beau château Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, 22 janvier 2022, Saint-Germain-en-Laye.

Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

**Lecture et échange autour du rapport adressé à “Son Excellence monsieur le ministre d’État” par Eugène Millet concernant le château de Saint-Germain-en-Laye » le 25 septembre 1855.** En 1855, Napoléon III décide la fermeture du pénitencier militaire installé dans l**e château royal de Saint-Germain-en-Laye** pour entreprendre la restauration de ce haut lieu chargé d’histoire. Le projet est confié à l’architecte **Eugène Millet**, élève et disciple d’Eugène Viollet-le-Duc. L’affaire est complexe et s’annonce coûteuse pour les finances du Second Empire. Eugène Millet déploie tout son talent de persuasion pour convaincre le Ministre d’État, Achille Fould, personnage alors tout puissant, de la nécessité de redonner au château sa splendeur Renaissance, aux dépens des ajouts de Louis XIV. Et pour emporter l’adhésion de l’homme d’État, et ainsi engager les frais d’un immense chantier, l’architecte joue de tous les arguments jusqu’à proposer l’emploi du bâtiment restauré comme asile pour les veuves de guerre, logements à louer ou musée de fragments… Le rapport de 1855 est l’amorce d’une formidable aventure architecturale.

Dans la limite des places disponibles (10 participants).

