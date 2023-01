Mon Atelier Yoga à La Rotonde Saint Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin

Mon Atelier Yoga à La Rotonde Saint Quentin Saint-Quentin, 29 janvier 2023, Saint-Quentin . Mon Atelier Yoga à La Rotonde Saint Quentin 3 rue d’Alsace Saint-Quentin Aisne

2023-01-29 10:30:00 – 2023-01-29 12:30:00 Saint-Quentin

Aisne 25 25 Chaque mois, Nyoga Legend vous emmène dans la profondeur de votre être, avec un yoga relaxant et dynamisant, pour retrouver un équilibre du corps et du mental.

Cet atelier de 2 heures se déroule dans le cadre magnifique de la Rotonde en centre-ville de Saint-Quentin. Chaque mois, Nyoga Legend vous emmène dans la profondeur de votre être, avec un yoga relaxant et dynamisant, pour retrouver un équilibre du corps et du mental.

Cet atelier de 2 heures se déroule dans le cadre magnifique de la Rotonde en centre-ville de Saint-Quentin. NANCY.GIGANON@GMAIL.COM +33 7 84 85 62 98 https://www.nyogalegend.com/ Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse 3 rue d'Alsace Saint-Quentin Aisne Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Mon Atelier Yoga à La Rotonde Saint Quentin Saint-Quentin 2023-01-29 was last modified: by Mon Atelier Yoga à La Rotonde Saint Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin 29 janvier 2023 3 rue d'Alsace Saint-Quentin Aisne Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne