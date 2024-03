MON ATELIER CRÉA Centre Millandy Meudon, samedi 6 avril 2024.

MON ATELIER CRÉA Atelier enfants Samedi 6 avril, 14h00 Centre Millandy Payant de 1€ à 5€ par enfant

Atelier créatif uniquement pour les enfants.

À partie de 6 ans

Avec Régine animatrice

Centre Millandy 5 rue Georges Millandy 92360 Meudon-la-forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France