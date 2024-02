Mon arbre totem au crépuscule Semblançay, samedi 19 octobre 2024.

Mon arbre totem au crépuscule Semblançay Indre-et-Loire

Avec Couleurs Sauvages

Laissez vagabonder votre esprit au sein des bois, au rythme d’un conte et décorez votre arbre totem à l’aide d’éléments naturels.

Laissez vagabonder votre esprit au sein des bois, au rythme d’un conte et décorez votre arbre totem à l’aide d’éléments naturels.

Réservation obligatoire. Prévoir chaussures et vêtements adaptés. Prévoir d’arriver ¼ d’heure avant le début de l’animation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 16:00:00

fin : 2024-10-19 18:00:00

Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire accueil@couleurs-sauvages.com

L’événement Mon arbre totem au crépuscule Semblançay a été mis à jour le 2024-02-20 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan