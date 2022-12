Mon Aragon : concert piano-voix de Véronique Pestel Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Mon Aragon : concert piano-voix de Véronique Pestel Martigues, 6 janvier 2023, Martigues . Mon Aragon : concert piano-voix de Véronique Pestel Allée Pablo Picasso Route du port de Lavéra Site Pablo Picasso Martigues Bouches-du-Rhône Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso

2023-01-06 18:00:00 18:00:00 – 2023-01-06 19:30:00 19:30:00

Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso

Martigues

Bouches-du-Rhône Véronique Pestel, au piano, chante les poèmes d’Aragon qu’elle a mis en musique en les croisant avec d’autres textes, dits ou chantés, pour suivre la trajectoire du poète dans son siècle.



Elle met en valeur son aisance de rossignol dans la langue française, son étonnante mémoire culturelle, sa passion politique à la fois consciente et aveugle, comme toutes les passions.

Elle est attentive à son chant d’Elsa en ce qu’il fut intimement lié à ce qu’il nommait son optimisme historique et à sa conviction que L’avenir de l’homme est la femme.



Enfin elle est complice de l’emprise des chanteurs sur cette oeuvre qu’ils ont contribué à faire connaître en la lacérant, pour le plaisir de la chanter. Pianiste de tous les contrastes, elle marie, comme elle le fait toujours, l’humour à la connaissance, donnant des clés pour mieux comprendre et se détendre, toujours convaincue que la poésie n’est pas inaccessible.

Les lumières d’Elisabeth Bernal, en respiration douce avec cette chanson, fait une nouvelle fois de ce piano-voix, tout-terrain, une épure. A l’approche du quarantième anniversaire de la mort d’Aragon (1897-1982), une soirée en hommage à Louis Aragon, au conservatoire Pablo Picasso de Martigues. Entrée libre. Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Site Pablo Picasso Adresse Martigues Bouches-du-Rhône Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Ville Martigues lieuville Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Site Pablo Picasso Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Mon Aragon : concert piano-voix de Véronique Pestel Martigues 2023-01-06 was last modified: by Mon Aragon : concert piano-voix de Véronique Pestel Martigues Martigues Site Pablo Picasso 6 janvier 2023 Allée Pablo Picasso Route du port de Lavéra Site Pablo Picasso Martigues Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône