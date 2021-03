MON APRES-MIDI A LA FERME DU DOLMEN, 10 mars 2021-10 mars 2021, Le Pouget.

MON APRES-MIDI A LA FERME DU DOLMEN 2021-03-10 – 2021-03-10

Le Pouget Hérault Le Pouget

Chaque mercredi, à la Ferme du Dolmen, c’est « mon après-midi à la ferme » !

Encadré par un animateur professionnel, votre enfant vivra aux rythmes de la ferme, des animaux et des saisons. Au fil des journées, il développera des liens privilégiés avec les animaux, une confiance en soi et s’autonomisera de plus en plus.

Au programme : chasse au trésor, découverte des animaux de la ferme et

nourrissage, tour de poney !

Inscription uniquement en ligne sur www.lafermedudolmen.fr

+33 7 69 75 95 13 https://lafermedudolmen.fr/activites/accueil-loisirs/

