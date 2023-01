Mon anthologie du raï, suivi de Sofiane Saidi – Live électronique FGO-Barbara Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le jeudi 09 mars 2023

de 19h30 à 22h00

Katia Kameli plonge le public dans une rencontre sensorielle avec le raï – qui signifie « opinion, liberté » en arabe. Accompagnée de Sofiane Saidi et de Faiza Lellou, elle rembobine des cassettes emblématiques pour naviguer à travers l'histoire de ce genre musical, explorer son apport contestataire et son rôle de substitut à l'absence d'échanges entre hommes, femmes et générations dans l'Algérie des années 1990. La soirée se poursuit aux sons de Sofiane Saidi, qui embarque les spectateurs dans une exploration électro de l'âme de cette musique populaire. A propos des intervenants Katia Kameli est une artiste et réalisatrice franco-algérienne, née à Clermont-Ferrand en 1973. Son univers plastique et poétique prend des formes plurielles (vidéos, photographie, sculpture, aquarelle, écriture…). Véritable passerelle entre des frontières culturelles poreuses, son travail ouvre une voie réflexive, génératrice d'un regard critique sur le monde. Sofiane Saidi est un auteur, compositeur et interprète algérien, souvent décrit comme le prince du raï 2.0. Faïza Lellou est la créatrice de l'association Wah Wah Production dont l'objectif est de diffuser le raï à Paris à travers l'organisation d'événements et concerts. Durée : 2h30 (ouverture des portes à 19h)

Crédits photographiques : © Miguel Santos

