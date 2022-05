Mon anniversaire au Musée Fernand Léger – André Mare

2022-02-05 – 2022-12-31 Sur demande Un après-midi de jeux, de découvertes et de défis dans le musée ! Au programme: visite du musée sous forme de jeu, atelier créatif, ouverture des cadeaux et photo souvenir. Quoi de mieux pour fêter son anniversaire avec ses ami.es ! Cette animation est entièrement adaptée à l'âge des enfants.

