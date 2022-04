Mon animal fantastique La Sauve La Sauve Catégories d’évènement: Gironde

La Sauve Gironde 4 EUR Dans la peau d’un sculpteur de pierre, les enfants réalisent sur papier leur propre animal fantastique en s’inspirant des chapiteaux de l’abbaye.

