Mon amour (Livre audio) Médiathèque Lawrence Durrell Sommières Catégories d’évènement: Gard

Sommières

Mon amour (Livre audio) Médiathèque Lawrence Durrell, 22 janvier 2022, Sommières. Mon amour (Livre audio)

Médiathèque Lawrence Durrell, le samedi 22 janvier à 15:00

Profitez de la diffusion d’un livre lu, dans la salle petite enfance de la médiathèque. Ou installez-vous sur l’un des ordinateurs de la médiathèque avec le livre-audio de votre choix. Sans inscription, sur présentation du pass’sanitaire

Présentation du pass’sanitaire

Profitez de la diffusion d’un livre lu Médiathèque Lawrence Durrell Rue Taillade 30250 Sommières Sommières Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Sommières Autres Lieu Médiathèque Lawrence Durrell Adresse Rue Taillade 30250 Sommières Ville Sommières lieuville Médiathèque Lawrence Durrell Sommières Departement Gard

Médiathèque Lawrence Durrell Sommières Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sommieres/