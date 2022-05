“Mon amie l’orange” Musée de la marine de Loire, 14 mai 2022 18:00, Châteauneuf-sur-Loire.

Jeu familial à faire librement en parcourant les salles du musée.

Chaque printemps les orangers viennent occuper les pelouses devant l’entrée du musée pour le plus grand bonheur de tous. Nous avons choisi cette année de parler de ces orangers à travers un jeu autour du thème de l’orange. Une autre manière de visiter le musée tout en s’amusant.

Le musée installé dans les anciennes écuries du château depuis 1998, retrace l’histoire de la marine de Loire sur trois niveaux de visite. Ses collections, de faïences, d’objets du quotidien, de gravures anciennes, de maquettes et de documents d’archives fond revivre des siècles de navigation.

© Musée de la marine de Loire

Cada primavera los naranjos ocupan los prados delante de la entrada del museo para la mayor felicidad de todos. Este año hemos elegido hablar de estos naranjos a través de un juego sobre el tema de la naranja. Otra forma de visitar el museo mientras te diviertes.

Écuries du château 1 place Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire 45110 Châteauneuf-sur-Loire Centre-Val de Loire