Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny, Loiret Mon ami Perrault Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Catégories d’évènement: Châtillon-Coligny

Loiret

Mon ami Perrault Châtillon-Coligny, 12 septembre 2021, Châtillon-Coligny. Mon ami Perrault 2021-09-12 – 2021-09-12

Châtillon-Coligny Loiret Mon ami Perrault “Contes de ma mère d’Oyes” par Corinne Duchêne au bords de la rivière derrière la mairie (en cas de mauvais temps, 1er étage de la salle des fêtes. Spectacle tout public (à partir de 7 ans), durée : 1h10. Proposé par la Communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais. Mon ami Perrault Mon ami Perrault “Contes de ma mère d’Oyes” par Corinne Duchêne au bords de la rivière derrière la mairie (en cas de mauvais temps, 1er étage de la salle des fêtes. Spectacle tout public (à partir de 7 ans), durée : 1h10. Proposé par la Communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais. CCCFG dernière mise à jour : 2021-08-27 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-Coligny, Loiret Autres Lieu Châtillon-Coligny Adresse Ville Châtillon-Coligny lieuville 47.82364#2.84599