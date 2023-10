Mon âme à nu Théâtre Darius Milhaud Paris, 2 septembre 2023, Paris.

Le samedi 04 novembre 2023

de 21h00 à 22h30

Le lundi 23 octobre 2023

de 21h00 à 22h30

Le samedi 21 octobre 2023

de 21h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Un artiste peintre invite dans son atelier l’un de ses amis qui se retrouve devant deux modèles nus en pleine séance de pose… Et vous, à sa place, comment réagiriez-vous ?

Gaëtan,

un peintre d’âge mûr, invite Julien, un de ses jeunes amis à le rejoindre chez

lui. A son arrivée, Julien tombe en pleine séance de pose. Deux modèles,

Thomas, un jeune homme calme et Robin, farfelu un peu provocateur, posent nus

dans l’atelier de Gaëtan. Julien tente d’abord de s’éclipser mais une

discussion s’engage entre les quatre hommes autour des moeurs, de la pudeur, la

nudité et finalement l’acceptation de soi. Julien cache un secret sous ses

vêtements tirés à quatre épingles, mais Robin et Thomas n’ont pas besoin d’être

vêtus pour avoir eux aussi un passé lourd à découvrir. Les quatre hommes

n’ont-ils pas finalement plus de choses qu’ils ne le croient à s’apporter ?

Pour

quoi et pour qui se mettre nu ? Que cachons nous derrière nos vêtements ? Notre

âme, notre personnalité sont-elles protégées par l’enveloppe de tissus qui nous

recouvre ? Quel regard avons-nous sur notre corps ?

La

pièce, inspirée originellement d’une œuvre d’Oscar Wilde « Le Portrait de

Dorian Gray », roman éclairant la décadence de la haute société anglaise

masquée de pudibonderie du 19ème siècle, joue avec les époques et se

lit également comme une intrigue policière : Gaëtan manœuvre son petit monde

pour amener chacun là où il doit être, du moins là où le peintre veut qu’il

soit. Mais quel tableau veut-il faire apparaître sous nos yeux ?

Le

corps, miroir de l’âme ? Quatre personnalités, quatre hommes, quatre vécus

et points de vue composent cette fresque sur l’intime, intrigante, tout en

nuances, entre insolence, tendresse et humour…

Auteur

et mise en scène : Xavier Le Sidaner

Interprètes :

William Franchi, Clément Jézéquel, Antoine Desperies, Adrien Herrera

Genre : Comédie dramatique contemporaine

Tout public (dès 15 ans)

Durée du spectacle : 1h30

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : +33142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/mon-âme-à-nu/

TES77 Mon âme à nu