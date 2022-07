Mon Amant de Saint-Jean | Le Poème Harmonique & Stéphanie d’Oustrac

Mon Amant de Saint-Jean | Le Poème Harmonique & Stéphanie d’Oustrac, 15 octobre 2022, . Mon Amant de Saint-Jean | Le Poème Harmonique & Stéphanie d’Oustrac



2022-10-15 – 2022-10-15 35 EUR Des chansons des Années folles en écho à des airs baroques, tel est le jeu de miroirs auquel se prêtent Stéphanie d’Oustrac et Vincent Dumestre dans un émouvant dialogue avec l’histoire. L’entre-deux guerres redécouvre avec bonheur un répertoire oublié: interprètes et compositeurs se plongent dans les chansons populaires d’autrefois, comme dans les grands airs de Lully ou de Monteverdi, alimentant une nostalgie des temps révolus, propre à nourrir un roman national et à reconstruire des racines communes. Le récital du Poème Harmonique retrace cette quête généalogique: la douce folie des années 20 y rencontre les passions langoureuses ou déchaînées des anciennes tragédies. Sur scène, une femme rêve, à l’heure où remontent des émotions enfouies, des souvenirs vifs bien que pâlis par le temps, ceux de ses amours passées. Colette Renard, Barbara, ou Damia, autant de chanteuses du siècle dernier auxquelles Stéphanie d’Oustrac, spécialiste des héroïnes baroques, rend hommage. Des chansons des Années folles en écho à des airs baroques, tel est le jeu de miroirs auquel se prêtent Stéphanie d’Oustrac et Vincent Dumestre dans un émouvant dialogue avec l’histoire. L’entre-deux guerres redécouvre avec bonheur un répertoire oublié: interprètes et compositeurs se plongent dans les chansons populaires d’autrefois, comme dans les grands airs de Lully ou de Monteverdi, alimentant une nostalgie des temps révolus, propre à nourrir un roman national et à reconstruire des racines communes. Le récital du Poème Harmonique retrace cette quête généalogique: la douce folie des années 20 y rencontre les passions langoureuses ou déchaînées des anciennes tragédies. Sur scène, une femme rêve, à l’heure où remontent des émotions enfouies, des souvenirs vifs bien que pâlis par le temps, ceux de ses amours passées. Colette Renard, Barbara, ou Damia, autant de chanteuses du siècle dernier auxquelles Stéphanie d’Oustrac, spécialiste des héroïnes baroques, rend hommage. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville