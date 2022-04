‘Mon amant de saint Jean’ avec Stéphanie d’Oustrac et Vincent Dumestre Athénée Théâtre Louis Jouvet Paris Catégories d’évènement: île de France

Peut-on imaginer associer Marin Marais, violiste baroque ayant ses entrées à la cour de Louis XIV, et Cora Vaucaire, alias “la Dame blanche de Saint-Germain des Près”, qui a chanté l’Internationale en temps de grève au XXe siècle ? Oui. Et ce depuis longtemps. Durant les années folles, quand les musicologues redécouvraient les œuvres baroques, certains airs venaient se fondre dans la musique populaire. Aujourd’hui, Vincent Dumestre, fondateur de l’ensemble du Poème harmonique, et la flamboyante mezzo Stéphanie d’Oustrac ont concocté un répertoire amoureux s’affranchissant à nouveau des frontières chronologiques, où la tierce picarde s’accouple à un refrain réaliste, et proposent un spectacle unique de mise en miroir ainsi que d’hommage. Athénée Théâtre Louis Jouvet 5 square de l’opéra Louis Jouvet 75009 Paris Contact : https://www.athenee-theatre.com/saison/spectacle/mon-amant-de-saint-jean.htm 0153051919 caisse@athenee-theatre.com https://www.facebook.com/theatreathenee https://www.facebook.com/theatreathenee https://www.forumsirius.fr/orion/athenee.phtml?spec=752

