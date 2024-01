Mon Aile Centre culturel Henri-Desbals Toulouse, vendredi 1 mars 2024.

Mon Aile Spectacle de cirque / Cie Yifan Vendredi 1 mars, 19h00 Centre culturel Henri-Desbals Tarif B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T19:00:00+01:00 – 2024-03-01T19:50:00+01:00

Fin : 2024-03-01T19:00:00+01:00 – 2024-03-01T19:50:00+01:00

Mon Aile est l’histoire d’un personnage qui a perdu une aile ou croit l’avoir perdu. À travers cette métaphore, le spectacle nous invite à une réflexion sur les rencontres. Un spectacle de cirque de proximité, entre poésie et humour qui parle de résilience et qui mélange la marionnette de théière, la danse de parachute et la musique live.

De et avec Ignacio Herero

Séance scolaire le jeudi 29 février à 14h30

Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France

