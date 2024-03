Mon accent marseillais Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, mercredi 26 juin 2024.

Mon accent marseillais Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

César part à la recherche de son accent perdu et va se rendre dans tous les lieux emblématiques de Marseille.Enfants

« Le petit César parle avec un accent marseillais très prononcé, tout comme sa mère et toute sa famille.



Mais un jour il se réveille et n’a plus aucun accent. Sa mère est très inquiète. Qu’est-il arrivé au petit César ? Il n’est quand même pas subitement devenu parisien dans la nuit ?



César part alors à la recherche de son accent perdu et va se rendre dans tous les lieux emblématiques de Marseille. Notre dame de la Garde, le Vieux Port, la plage de la pointe rouge… Dans chacun de ces endroits il va tomber sur des personnages loufoques et fantaisistes qui vont l’aider à résoudre son enquête et retrouver son accent qui fait sa fierté et son identité. »



Un spectacle pour enfant qui traite de l’identité. Un divertissement qui permettra à tous, parents et enfants, de découvrir ou redécouvrir de manière ludique l’Histoire de Marseille et des marseillais.



Cie du Renard Bleu

Mise en scène Léa Zatte

Avec Léa Zatte et Jean Goltier

A partir de 3 ans

Durée 50 min 8.5 8.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 14:30:00

fin : 2024-06-26

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

