Mon 1er evt DSI Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Mon 1er evt DSI, 14 février 2022, Limoges. Mon 1er evt

du lundi 14 février au samedi 19 février à DSI

Description longue de mon 1er evt Description longue de mon 1er evt Description longue de mon 1er evt Description longue de mon 1er evt Description longue de mon 1er evt Description longue de mon 1er evt Description longue de mon 1er evt Courte description de mon 1er evt DSI 123 Avenue Albert Thomas Limoges Montjovis Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T09:30:00 2022-02-14T10:30:00;2022-02-15T09:30:00 2022-02-15T10:30:00;2022-02-16T09:30:00 2022-02-16T10:30:00;2022-02-17T09:30:00 2022-02-17T10:30:00;2022-02-18T09:30:00 2022-02-18T10:30:00;2022-02-19T09:30:00 2022-02-19T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu DSI Adresse 123 Avenue Albert Thomas Ville Limoges lieuville DSI Limoges Departement Haute-Vienne

DSI Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Mon 1er evt DSI 2022-02-14 was last modified: by Mon 1er evt DSI DSI 14 février 2022 DSI Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne