Stages artistiques d’été à môm’Vigueirat 7 juillet – 27 août 2021 Môm’Vigueirat Tarif en fonction des revenus des familles

Môm’Vigueirat accueille vos enfants cet été, dans le cadre naturel du site des Marais du Vigueirat. L’équipe pédagogique diplômée ainsi qu’un artiste proposent de transmettre, d’échanger et de partager avec les enfants leurs compétences et leurs qualités artistiques.

7 au 16 juillet : « LA PETITE HISTOIRE DU LIVRE »

Stage artistique animé par Corinne MATTEOLI, éditrice et auteure de littérature jeunesse

Des petits ateliers ludiques issus de l’OULIPO (Ouvroir de Littérature Potentielle), pour apprendre à construire un texte imaginaire selon des consignes bien précises, avec des balades sur les sentiers des marais pour alimenter les récits des enfants.

Avec Antoinette, de l’inspiration déclamée à partir de l’expression écrite, corporelle et graphique pour découvrir la musicalité de la parole.

Avec Mélanie : création de papier incrusté façon herbier pour accueillir les compositions des enfants.

16 au 20 août : « PROMENONS- NOUS DANS LES BOIS »

Lors des visites sur les marais, les enfants découvriront les différentes espèces d’arbres qui y vivent. Les enfants exploreront le bois dans tous ces états, de la confection d’un petit mobilier et la présentation des différentes parties d’une guitare et des essences de bois qui la compose, avec l’artiste Luc Monnier, en passant par la création et l’expérimentation des jeux avec Antoinette et Mélanie.

23 au 27 août : « VOL DANSE DES OISEAUX »

Avec le danseur et chorégraphe Fabrice Pardoux

Ateliers du vol dansé des oiseaux qui prend pour modèle les bancs de poissons et les vols d’oiseaux; que les enfants vont observer lors des balades sur les sentiers des marais, mais également lors des ateliers proposés par les animatrices: création de mobiles et jeux.

Un service de transport sera assuré pour amener les enfants sur le site du marais des Vigueirats, au départ d’Arles, Raphèles les Arles et Mas Thibert.

