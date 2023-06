Stages artistiques d’été à môm’Vigueirat Môm’Vigueirat Arles, 6 juillet 2020, Arles.

Stages artistiques d'été à môm'Vigueirat 6 juillet – 21 août 2020
Tarif en fonction des revenus des familles

Les stages d’étés approchent.

Voici le planning des artistes et les thèmes des activités, auxquels les enfants vont s’initier:

– Semaine du 06/07/2020 au 10/07/2020 Artiste Stéphanie JABIR

Thème : Un ancrage dans le territoire par le territoire : Encre de chine, arts plastiques, musique, environnement

Sur le site de la réserve des marais du Vigueirat, les enfants exploreront des techniques de dessin à l’encre de chine et aquarelle sur des partitions d’œuvres de musiciens flamencos.

Le tracé sur ces partitions à partir de calames (ou roseaux taillés) trempé dans l’encre et diluer à l’eau des marais comme source.

– Semaine du 13/07/2020 au 17/07/2020 Artiste Stéphanie Verchère

Thème : Empreinte la terre : Argile, céramique, sculpture, environnement

Chaque enfant fabriquera une plaque pour construire un tableau fantaisiste, en s’inspirant de ce qui nous entoure et qui viendra compléter la fresque collective. Durant l’animation l’enfant est libre de graver, ou de coller des morceaux d’argiles, d’utiliser des plantes afin de créer des empreintes et ainsi diversifier le contenu de la plaque.

– Semaine du 17/08/2020 au 21/08/2020 Artiste Julie Conan

Thème : Cartographie : Arts graphiques, arts plastiques, espace, environnement

En quoi consiste une carte ? Quel est son contenu ? A quoi sert-elle ?

A travers ces questions, chaque participant découvrira le lieu d’action en l’observant et en l’analysant pour se l’approprier.

Grâce à une banque de symboles réalisés à partir d’élément glanés sur le site d’intervention et travaillés par des relevés liés à des techniques de l’archéologie et du Land Art, chaque participant réalisera une cartographie sensible, reflet de sa vision sur le monde qui l’entoure.

Et comme à l’accoutumé, les animatrices de Mom’Vigueirat proposeront également des ateliers artistiques, ludiques sur les thèmes cités, ci-dessus.

