Stage artistique Môm’Fest Môm’Nantes Nantes, 17 juillet 2023, Nantes.

Stage artistique Môm’Fest 17 – 21 juillet Môm’Nantes Sur inscription. 24 places. Déjeuner à prévoir pour les enfants. Goûter fourni par l’association.

Môm’Fest . Woodstock – C’est parti pour l’évènement de l’année ! Durant 5 jours, les enfants organiseront un festival peace&love, militant, déjanté ! Scène ouverte le vendredi 21 Juillet à partir de 16h30.

Photo Booth et décorations avec Matilde : première étape, décorer dans une ambiance hippie et colorée

Stands de prévention avec Laura : la sécurité, c’est le plus important. Réduction des risques, lutte contre les inégalités… Il faut sensibiliser !

Show d’ouverture avec Caroline : pas de festival sans un lancement en chorégraphie et en musique !

Place au spectacle avec Paco : nos danseur-euses répèterons une chorégraphie de hip-hop, pour monter sur scène avec confiance.

EVENEMENT : Scène ouverte à Môm’Nantes, le 21 Juillet à 16h30 (inscription sur momnantes@momartre.com)

Môm’Nantes 150 rue des pavillons 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire https://momartre.net/ouest/mom-nantes-bellevue-chantenay/ [{« type »: « email », « value »: « momnantes@momartre.com »}] [{« link »: « mailto:momnantes@momartre.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:30:00+02:00 – 2023-07-17T19:00:00+02:00

2023-07-21T08:30:00+02:00 – 2023-07-21T19:00:00+02:00