Stage artistique « Magie Verte » Môm’Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Stage artistique « Magie Verte » Môm’Nantes Nantes, 10 juillet 2023, Nantes. Stage artistique « Magie Verte » 10 – 13 juillet Môm’Nantes Tarif en fonction des revenus des familles. 24 places. Prévoir un déjeuner pour l’enfant. Le goûter est fourni par l’association. Pour plus d’information : momnantes@momartre.com Explorons le monde qui nous entoure, en prêtant attention à la magie du vivant, et de quelques pratiques magiques. Poésie Végétale avec Paco : De l’écriture à la déclamation, un atelier en vers verts comme une ode à la nature

L’école des sorcier-es avec Matilde : Création de vrais accessoires de magie, avec ce que nous offre la nature

Tarot des plantes sauvages avec Laura : Création d’un tarot divinatoire de la bienveillance, à partir de la signification des plantes

La nature en négatif avec Marine : Réalisation de cartes végétales avec la technique d’impression photographique : les cyanotypes

SORTIE : Balade d’observation du vivant avec Marine (au parc du bois Jo) Môm’Nantes 150 rue des pavillons 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire https://momartre.net/ouest/mom-nantes-bellevue-chantenay/ [{« type »: « email », « value »: « momnantes@momartre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 80 96 04 54 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:30:00+02:00 – 2023-07-10T19:00:00+02:00

2023-07-13T08:30:00+02:00 – 2023-07-13T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Môm'Nantes Adresse 150 rue des pavillons 44100 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Môm'Nantes Nantes

Môm'Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/