Mommenheim en fête Mommenheim, 7 août 2022, Mommenheim.

2022-08-07 06:00:00 – 2022-08-07 22:00:00

Mommenheim 67670 Mommenheim

EUR Mommenheim en fête le 7 août 2022 au programme : marché aux puces, produits du terroir et expositions artisanales… Sur place restauration et buvette, animation musicale et toilettes.

+33 3 88 51 62 05

