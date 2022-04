Momix/Alice aux Folies Bergère Les Folies Bergère Paris Catégories d’évènement: île de France

Après le grand succès parisien rencontré avec Viva Momix Forever en 2017, la compagnie revient en France du 24 mars au 10 avril 2022 aux Folies Bergère pour 18 représentations afin de présenter sa dernière création: Alice. C’est l’occasion de découvrir un ballet multiforme où le corps des danseurs hypnotise les spectateurs à travers les rencontres de créatures étranges et de personnages fantastiques imaginés par Moses Pendleton. Momix ne cesse de marquer l’univers du spectacle visuel et de la danse avec des chorégraphies d’une inventivité et d’une beauté inégalable. Cette œuvre fascinante de Lewis Carroll n’est pas relatée de manière fidèle mais elle demeure le point de départ de ce spectacle. Tout au long de son voyage, Alice cherche son chemin parmi les créatures et les personnages étranges qui le peuplent. Et comme à chaque fois, les formes, les couleurs et les matières s’entremêlent pour découvrir toute la magie de l’univers Momix. Les Folies Bergère 32 Rue Richer 75009 Paris Contact : https://www.facebook.com/OscarProdSpectaclesVivants https://www.facebook.com/OscarProdSpectaclesVivants https://www.foliesbergere.com/fr/momix-alice-folies-bergere-2020

