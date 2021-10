Momix Alice Aix-en-Provence, 9 novembre 2021, Aix-en-Provence.

Momix Alice 2021-11-09 11:00:00 – 2021-11-09 Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

10 36 Par la fusion parfaite de la danse, de la lumière, de la musique, des costumes et des images projetées, Moses Pendleton dépasse la narration pour recréer à sa manière l’univers surréaliste et onirique de Lewis Carroll. Fabuleux prétexte aux métamorphoses, aux jeux d’ombres et de lumières, aux transformations dont il truffe savamment le spectacle.



L’immersion est totale et le voyage immédiat car la magie des tableaux se conjugue au plus que parfait avec le mouvement, l’illusion visuelle et la poésie. Grâce à ses mains expertes, Alice est un ballet de formes vertigineuses dont on sort avec des étoiles plein les yeux.



● Directeur artistique Moses Pendleton

● Danseurs Colton Wall, Elise Pacicco, Heather Conn, Jade Primicias, Nathaniel Davis, Aurélie Garcia, Seah Hagan, Sean Langford

Inventif et féerique, le Pays des Merveilles selon Moses Pendleton est époustouflant ! Le célèbre illusionniste jongle avec tous les artifices pour créer un ballet unique en son genre, au Théâtre de Provence

