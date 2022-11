Mômes & Merveilles – Perséphone Beaune, 21 décembre 2022, Beaune.

Mômes & Merveilles – Perséphone

19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or

2022-12-21 – 2022-12-21

Beaune

Côte-d’Or

9 9 EUR « Vivante et pleine de curiosité pour le monde, Perséphone est au seuil de l’adolescence lorsqu’elle tombe dans le royaume souterrain des Enfers, laissant sa mère – la déesse Déméter – dans le plus grand chagrin. Elle apprend au fil d’une aventure aussi effrayante qu’excitante, à surmonter les épreuves que le destin sème sur son chemin. Perséphone grandit et découvre qu’elle peut bousculer l’ordre des choses… Les 4 artistes mêlent avec espièglerie leurs univers sur scène pour raconter cette histoire pleine de rebondissements. L’aventure se tisse au fil des compositions musicales tantôt énergiques ou contemplatives, de textes malicieux et poétiques, et d’un écran où se succèdent avec habileté dessins et manipulations d’objets. Le trio NOUK’S met sa musique expressive au service des illustrations de Quentin Lugnier. Par un travail riche de collaborations, c’est une Perséphone réinventée, courageuse et attachante, que nous invite à rencontrer la Cie Girouette. Une histoire à découvrir en famille, un vrai régal pour les yeux et les oreilles !

direction artistique, composition et interprétation Trio Nouk’s : Mathilde Bouillot (flûtes, percussions, voix), Pauline Koutnouyan (accordéon, clavier, voix), Hélène Manteaux (sax soprano, contrebasse, synthé, voix), mise en scène et dramaturgie Maud Chapoutier, Amandine Fonfèdre, textes Maud Chapoutier, regard extérieur Camille Régnier Villard, Catherine Ailloud-Nicolas, régie Florian Bardet, création lumière Julie Berthon, scénographie Amandine Fonfèdre, costumes Julie Mathis »

+33 3 80 24 55 61 https://www.theatredebeaune.com/

