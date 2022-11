Mômes & Merveilles – Pour aller où ?

Mômes & Merveilles – Pour aller où ?, 28 décembre 2022



2022-12-28 – 2022-12-28 Dans cette gare déserte, où les trains ne cessent de passer mais jamais ne s’arrêtent, Rosie et Arthur attendent pourtant le leur. Le premier qui s’arrêtera, quel qu’il soit. Pour partir vers un ailleurs forcément meilleur. Alors que le temps se trouve suspendu au passage de ces trains, Rosie et Arthur, pour combler cette interminable attente, vont jouer de leurs différences et pas à pas apprendre à se connaître. Leur rencontre va transformer cette gare étrange en un lieu loufoque et poétique où le temps disparaît pour laisser place à l’imagination.

Sur scène Céline Arblay, Tony Plos, Christophe Lagarde

